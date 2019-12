Kiss, guarda il loro primo video dal vivo a oggi conosciuto

E' emerso in Rete un filmato che si ritiene essere, a oggi, il primo mai realizzato di una esibizione del vivo dei Kiss, la storica band newyorchese che il prossimo 13 luglio, all'Arena di Verona, saluterà per l'ultima volta da un palco i suoi fan italiani: la clip è stata girata il 21 dicembre del 1973 presso il Coventry, club del Queens presso il quale la formazione guidata da Gene Simmons e Paul Stanley debuttò meno di un anno prima.

"Vi stiamo presentando una band che pubblicherà un disco il 25 gennaio", si sente - nelle prime battute del video - il presentatore arringare la folla: per la verità il debutto eponimo sulla lunga distanza del gruppo non fu pubblicato il 25 gennaio, ma una manciata di giorni dopo, il 18 febbraio.

Nel video i Kiss, che oltre a Simmons e Stanley all'epoca vedevano nelle proprie fila Peter Criss e Ace Frehley, eseguono i brani “Deuce” e “Cold Gin", entrambi inclusi nel loro primo album da studio.

Nonostante l'intensa attività dal vivo che coincise con la pubblicazione, il debutto discografico dei Kiss non fece breccia presso il grande pubblico, fermandosi all'ottantasettesima posizione nelle classifiche di vendita americane: per raggiungere la fama presso la platea generalista la band fu costretta ad aspettare il 1975, quando "Alive!" - il primo disco dal vivo della formazione di "Rock and Roll All Nite" - si spinse fino alla nova posizione nella chart dei dischi più venduti stilata da Billboard USA. La migliore prestazione in classifica, tuttavia, i Kiss l'hanno segnata in tempi molto recenti, con "Sonic Boom" del 2009, arrivato fino al secondo posto nella top album chart.