Onorificenze dalla Regina: David Bowie e gli altri che le hanno rifiutate

Abbiamo riferito questa mattina del conferimento di onorificenze da parte della Regina d'Inghilterra a Elton John, Roger Taylor dei Queen e Olivia Newton-John - che hanno accettato volentieri il gesto di Elisabetta II. Alcuni, però, in passato hanno preferito declinare il conferimento. Fra questi, rimanendo nell'ambito musicale, il più noto è probabilmente David Bowie ("Sinceramente non ho mai pensato di potere accettare. Non capisco davvero cosa significhi, non è uno dei traguardi per cui ho lavorato. Jagger ha accettato? E' una sua scelta. Ma non fa per me"), che ha risposto "no, grazie" per due volte: nel 2000 (quando fu proposto per il titolo di CBE, Commander of the Order of the British Empire) e nel 2003, quando fu candidato per un cavalierato.

Anche Paul Weller, nel 2006, ha rifiutato un CBE, incaricando un portavoce di dichiarare: "Paul è stato sorpreso e lusingato, ma non se la sente di accettare".

Nel 2000 George Harrison - che già, come gli altri Beatles, aveva ricevuto un MBE (Member of the Order of the British Empire) nel 1965 (Lennon lo restituì pubblicamente e polemicamente nel 1969) - declinò la proposta di un OBE (Officer of the Order of the British Empire); McCartney, invece, ha volentieri accettato il titolo di Sir, nel 1997, e quello di Companion of Honour, nel 2018; nello stesso anno, Ringo Starr ha ottenuto il titolo di Sir.