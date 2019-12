I 10 album dell'anno secondo "Classic Rock"

Come di consueto, il magazine ha pubblicato l'elenco dei migliori album dell'anno secondo il parere della propria redazione. Ecco la Top Ten:

10. Big Big Train - "Grand Tour"



9. Bruce Springsteen - "Western Stars"8. Stray Cats - "40"7. Gary Clark Jr. - "This Land"6. Rammstein - "Rammstein"5. The Who - "Who"4. Rival Sons - "Feral Roots"3. Black Star Riders - "Another State of Grace"2. The Darkness - "Easter Is Cancelled"1. The Wildhearts - "Renaissance Men"