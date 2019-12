I 10 album dell'anno secondo "Uncut"

Come di consueto, il magazine ha pubblicato l'elenco dei migliori album dell'anno secondo il parere della propria redazione. Ecco la Top Ten:

10. Wilco - "Ode to Joy"



9. Big Thief - "U.F.O.F."8. Bill Callahan - "Shepherd in a Sheepskin Vest"7. Bruce Springsteen - "Western Stars"6. Joan Shelley - "Like The River Loves The Sea"5. Lana Del Rey - "Norman Fucking Rockwell!"4. The Comet Is Coming - "Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery"3. Purple Mountains - "Purple Mountains"2. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"1. Weyes Blood - "Titanic Rising"