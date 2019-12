I 10 album dell'anno secondo "Spin"

Come di consueto, il magazine ha pubblicato l'elenco dei migliori album dell'anno secondo il parere della propria redazione. Ecco la Top Ten:

10. Ras G - "Dance of the Cosmos"



9. Black Midi - "Schlagenheim"8. Mdou Moctar - "Ilana: The Creator"7. Bill Orcutt - "Odds Against Tomorrow"6. Freddie Gibbs / Madlib - "Bandana"5. FKA twigs - "Magdalene"4. Angel Olsen - "All Mirrors"3. Lana Del Rey - "Norman Fucking Rockwell!"2. Purple Mountains - "Purple Mountains"1. Big Thief - "Two Hands"