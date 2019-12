Le dieci canzoni dell'anno secondo il "New Musical Express"

Come di consueto, la rivista britannica ha pubblicato l'elenco delle migliori canzoni dell'anno secondo il parere della propria redazione. Ecco la Top Ten:

10 - AJ Tracey, "Ladbroke Grove"



9 - Little Simz, "Boss"8 - Girl In Red, "dead girl in the pool"7 - The 1975, "People"6 - Sharon Van Etten, "Seventeen"5 - Fontaines D.C., "Big"4 - Lil Nas X, "Old Town Road"3 - Georgia, "About Work The Dancefloor"2 - Billie Eilish, "Bad Guy"1 - Mura Masa ft. slowthai, "Deal Wiv It"