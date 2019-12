Ed Sheeran: "Mi metto in pausa dalla musica per vedere un po' di mondo".

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono stati avvistati ieri, venerdì 27 dicembre, all'aeroporto londinese di Heathrow. Il cantautore, nel giorno della vigilia di Natale, ha annunciato via Instagram che intendeva prendersi una pausa dal social e dalla musica "per andare a vedere un po' di mondo".

"Ciao a tutti. Sto per prendermi un'altra pausa. L'ultimo album e l'ultimo tour hanno cambiato molte cose nella mia vita, e adesso è il momento di uscire e andare a vedere un po' di mondo. E' dal 2017 che non prendo il fiato e adesso è arrivato il momento di farlo, per viaggiare, scrivere e leggere. Per un po' starò lontano dai social media. Ringrazio i miei fantastici fan. Prometto che tornerò a farmi vivo con nuova musica quando sarà il momento, e avrò vissuto un po' di più, così da avere qualcosa su cui scrivere".