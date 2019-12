I 10 album dell'anno secondo il britannico New Musical Express

Come di consueto, la rivista britannica ha pubblicato l'elenco dei migliori album dell'anno secondo il parere della propria redazione. Ecco la Top Ten:

10 - Clairo, "Immunity"



9 - Weyes Blood, "Titanic Rising"8 - Michael Kiwanuka, "Kiwanuka"7 - Fontaines DC, "Dogrel"6 - FKA Twigs, "Magdalene"5 - Little Simz, "Grey Area"4 - Slowthai, "Nothing Great About Britain"3 - Lana Del Rey, "Norman Fucking Rockwell!"2 - Tyler, The Creator, "Igor"1 - Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"