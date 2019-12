Roger Taylor (Queen), Elton John, Olivia Newton-John: le onorificenze della Regina

E' stata resa nota la lista dei destinatari delle onorificenze concesse dalla regina Elisabetta d'Inghilterra nell'ultima tornata di investiture.

Fra i personaggi dello spettacolo che hanno ricevuto un titolo onorifico ci sono Roger Taylor, batterista dei Queen, che d'ora in avanti avrà diritto a fregiarsi dell'appellativo di OBE, Olivia Newton-John (nominata "Dame" per il suo impegno a favore della ricerca contro il cancro), il cantante Billy Ocean (MBE), Gary Lightbody degli Snow Patrol (OBE) ed Elton John, che è stato inserito nel ristretto gruppo degli appartenenti all'Order of the Companions of Honour.

Il cantautore di "Candle in the wind" ha dichiarato:



"Sono estremamente onorato di ricevere questo riconoscimento che mi fa entrare in un gruppo così qualificato di persone. Il 2019 si è rivelato per me un anno davvero straordinario".