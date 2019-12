Harry Styles: guarda tutta l'esibizione alla 02 Arena di Londra

All'inizio di dicembre l'ex One Direction ha tenuto un miniconcerto alla 02 Arena di Londra, per il Jingle Bell Ball organizzato da Capital FM, e l'intero spettacolo - 212 minuti - è ora disponibile su YouTube.

Il set si è aperto con "Lights up", proseguendo poi con "Adore you", "Sign of t he times" e "Watermelon sugar", per concludersi con un reperto dell'epoca One Direction, una versione da solista di "What makes you beatutiful" (2011).

"Fine line", l'album solista appena pubblicato da Styles - leggi qui la recensione di Rockol - ha debuttato al primo posto della classifica statunitense di "Billboard".