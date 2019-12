Trent Reznor e Atticus Ross faranno la colonna sonora del film di David Fincher

Sempre più dediti alle colonne sonore, Trent Reznor e Atticus Ross sono ufficialmente investiti dell'incarico di incidere il commento sonoro per il prossimo film di David Fincher “Mank”. Reznor ha rivelato al magazine statunitense Revolver che il duo per comporre la musica utilizzerà esclusivamente degli strumenti autentici del periodo degli anni '40.

“Mank” è il primo film di Fincher da oltre cinque anni a questa parte, la sua ultima regia cinematografica "Gone Girl" risale al 2014, e la colonna sonora fu sempre di Reznor e Ross. “Mank” sarà girato in bianco e nero e racconterà la storia del co-sceneggiatore di “Citizen Kane” Herman Mankiewicz. Sarà interpretato dall'attore britannico Gary Oldman e sarà prodotto da Netflix.

E' di qualche giorno fa un commento senza mezzi termini, come nel suo stile, del leader dei Nine Inch Nails che ha definito il suo lavoro per il film “Bird Box”, 'una fottuta perdita di tempo'. I Nine Inch Nails hanno recentemente rivelato che hanno in programma di registrare un nuovo album e andare in tour nel 2020.