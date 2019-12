Addio a Jerry Herman, scrisse "Hello Dolly"

E' morto all'età di 88 anni il compositore statunitense Jerry Herman. Herman è stato autore di musical di successo e si è aggiudicato per due volte il Tony Award, paragonabili ai premi Oscar per il teatro.

Il musicista, che era nato a New York il 10 luglio 1931, si aggiudicò i Tony Award per i musical "Hello, Dolly" nel 1964 (sua la parte musicale, il libretto è del drammaturgo Michael Stewart) e "La Cage aux Folles" (libretto di Harvey Fierstein) nel 1983. Herman, ha vinto anche due Grammy per l'album "Mame" e per "Hello, Dolly" come canzone dell'anno.