Elton John: guarda il video ai fan per lo splendido 2019

Elton John ha voluto ringraziare tutti i suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram per aver fatto sì che il 2019 sia stato il suo anno 'di maggior successo'.

Quest'anno è stato molto intenso e soddisfacente per il 72enne Elton John. Ha infatti viaggiato per il mondo con il tour 'Farewell Yellow Brick Road' che, nelle sue intenzioni, è destinato ad essere ricordato come il suo ultimo tour. Sempre nel 2019 l'attore Taron Egerton lo ha interpretato nel film biografico"Rocketman", mentre, dal canto suo, la popstar di Pinner ha pubblicato la autobiografia "Me".

Nel video messaggio, pubblicato il giorno di Natale, Elton ha detto:

''Buon Natale a tutti, e grazie per aver reso il 2019 probabilmente l'anno di maggior successo della mia carriera. Wow, a 72 anni, sono rimasto a bocca aperta. Prima di tutto avete supportato tantissimo il 'Farewell Yellow Brick Road Tour', che ovunque sta battendo i record al botteghino, grazie”.

Ha aggiunto:

“'Rocketman' è uscito in primavera, ha ottenuto recensioni incredibili e ha fatto incredibilmente bene, grazie. 'Me', la mia autobiografia, è uscita in autunno e ho fatto incredibilmente bene, grazie.”

E ha chiuso dicendo:

“A voi ragazzi che siete miei fan, siete stati fantastici tutto l'anno. Siete venuti allo spettacolo, vi siete vestiti, siete venuti e vi siete divertiti moltissimo e mi avete fatto sentire felice ogni volta che sono salito sul palco.”

Sulla sua autobiografia 'Me' (leggi qui la nostra recensione), Elton John ha detto che voleva rivelare la “verità” sulla sua vita ai figli Zachary, di otto anni, e Elia, di sei: