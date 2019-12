Gianni Morandi: nuove date al Teatro Duse di Bologna

Non conosce soste la maratona di concerti di Gianni Morandi, iniziata lo scorso primo novembre, al Teatro Duse di Bologna. Anzi, il calendario dei concerti dello spettacolo ‘Stasera gioco in casa’ si ramifica sempre più e sarà protagonista nella venue emiliana anche per il mese di marzo.

L'interprete di Monghidoro è accompagnato sul palco da Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. Ogni serata si apre con la canzone “Stasera gioco in casa” scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci.

Della canzone scritta dal nipote ha detto:

"Non avrei mai pensato un giorno che avrei cantato un brano di mio nipote. Paolo ha un grande talento per la scrittura e sono davvero molto contento che abbia voluto scrivere una canzone per me e sarà anche molto emozionante cantarla davanti alla mia famiglia.”

Presentando il suo spettacolo lo scorso autunno Morandi dichiarò:

"C'è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti. La prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione".

Le prevendite per i nuovi concerti di marzo 2020 sono aperte sul circuito Vivaticket, sul sito teatroduse.it e presso la biglietteria del Teatro Duse in via Cartoleria 42 a Bologna.

Calendario concerti:

29 Dicembre2019 – ore 16

31 Dicembre2019 – ore 21.30

03 Gennaio 2020–ore 21

04 Gennaio 2020 – ore 21

11 Gennaio 2020 – ore 21

12 Gennaio 2020 – ore 16

25 Gennaio 2020 – ore 21

26 Gennaio 2020 – ore 16

13 Febbraio 2020 – ore 21

20 Febbraio 2020 – ore 21

26 Febbraio 2020 – ore 21

27 Febbraio 2020 – ore 21

05 Marzo 2020 – ore 21

12 Marzo 2020 – ore 21

19 Marzo 2020 – ore 21

26 Marzo 2020 – ore 21