Bring Me The Horizon: ascolta il nuovo album dal titolo chilometrico

I Bring Me The Horizon hanno pubblicato un nuovo album, dal titolo quanto meno eccentrico: “Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn Too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~GO TO”.

Il nuovo progetto discografico della band di Sheffield (Gran Bretagna) si compone di otto brani e si giova di alcune collaborazioni. Prima fra tutte quella con la cantautrice statunitense Halsey, gli altri featuring riguardano BEXEY, Lotus Eater, Happyalone., Toriel e Yonaka. Da segnalare l'inconsueta lunghezza, ben 24 minuti, di "Underground Big {HEADFULOFHYENA}" proposto insieme a BEXEY e Lotus Eater.

Questo nuovo capitolo discografico dei Bring Me The Horizon fa seguito al singolo "Ludens", pubblicato agli inizi dello scorso novembre per la colonna sonora del gioco 'Death Stranding'. Mentre l'ultimo album della band inglese, “Amo”, risale al gennaio 2019.

Di “Ludens”, il frontman della band, Oli Sykes disse: