Kylie Minogue, una canzone inedita per promuovere il turismo britannico in Australia. Video

Discograficamente ferma a "Golden" del 2018, Kylie Minogue ha prestato la propria voce e la propria immagine a uno spot finanziato dall'ente del turismo australiano che non mancherà di suscitare qualche polemica in Gran Bretagna: nella clip, infatti, i cittadini britannici vengono invitati a visitare il paese agli antipodi - il cui capo di stato, ufficialmente, è (in virtù dei trascorsi coloniali) la sovrana britannica Elisabetta II - per recuperare le enegie spese per "negoziare difficili patti commerciali". Il riferimento, ovviamente, è alla Brexit, la complessa procedura con la quale il Regno Unito sta cercando di uscire dall'Unione Europea.

Il brano cantato dalla diva nata a Melbourne nel 1968 nello spot, "Matesong", è stato scritto dal cantautore e comico australiano Eddie Perfect, volto noto al pubblico televisivo australiano per essere uno dei protagonisti della serie targata Channel Ten "Offspring" nonché giudice del talent show "Australia's Got Talent".