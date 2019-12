Billie Eilish: 'Non mi piace collaborare con altri artisti'

Ora tutti la vogliono, perché Billie Eilish, piaccia o meno, è il nuovo fenomeno musicale mondiale, capace di guadagnarsi tanto la stima di rocker di vaglia - come, per esempio, Dave Grohl - e delle platee dei festival internazionali, quanto quella del pubblico più generalista e di popstar celebri in tutto il mondo come i BTS. Eppure - possiamo starne certi - la cantante di Los Angeles, California, non ha alcuna intenzione di capitalizzare la propria popolarità accettando tutte le ospitate musicali che in questi mesi si sta vedendo sottoporre. A spiegarlo è stata la stessa Billie Eilish nel corso di un'intervista rilasciata al magazine statunitense Spin.

"Non mi piace lavorare con altre gente", ha assicurato lei, che ha in suo fratello Finneas (nella foto, in secondo piano) il suo unico e fedelissimo collaboratore: "E' una cosa che succede nella mia testa, ed è strana. Non mi piace mischiare l'amicizia con la musica, per nessuna ragione. Non suono mai le mie canzoni ai miei amici prima che non siano del tutto finite. Non mi piace essere guardata dalla gente mentre lavoro, e in ogni caso sto molto bene per conto mio, quindi è tutto ok".

Il concetto era già espresso qualche giorno fa nel corso di un'intervista rilasciata dall'artista ad Alexis Petridis, firma musicale di punta del britannico Guardian: "Le collaborazioni non sono una cosa che mi interessa molto", aveva detto la Eilish, "E' una cosa che mi chiedono sempre e che io davvero non voglio fare. Non è una cosa contro nessuno, semplicemente non ne sento il bisogno. Amo la musica, amo gli altri artisti, ma detesto quanto - non appena incontro un collega - tutti si mettono a parlare di una nostra probabile collaborazione. Perché non posso semplicemente essere amica di una persona che fa il mio stesso lavoro? Non dico che non farò mai collaborazioni: semplicemente, adesso non sto cercando di farne...".