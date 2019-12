Il Natale secondo Nick Cave: 'Non sono cristiano, ma pregherò'

Nel suo fitto rapporto telematico - epistolare con i suoi fan, il leader dei Bad Seeds non poteva far mancare una riflessione sul Natale: a due fan che gli hanno chiesto cosa provi e come intenda celebrare la più importante festività cristiana, Nick Cave ha risposto con una lunga lettera aperta pubblicata sul suo sito Red Hand Files.

"Il Natale, per me, è il residuo di una cultura in evaporazione a cui un tempo appartenevo", ha spiegato il cantautore australiano: "Non sono cristiano, ma resto collegato alla sua cultura, personalmente, nostalgicamente e sentimentalmente. Non è l'unica cultura disponibile, quella cristiana: ce ne sono altre, ugualmente valide o non valide, sia religiose che secolari. Ma, per me, che sono cresciuto in una famiglia anglicana, che ha cantato nel coro della chiesa, e che per molto tempo è stato affascinato dalle scritture cristiane e dalla storia cristiana, pur in tutta la sua bizzarria e l'implausibilità, il Natale ha un grande significato. Cristo continua a muoversi attraverso la mia immaginazione, come un fantasma vaporoso che fa cenno alle ombre, e la sua storia mi colpisce profondamente. Gesù è un'assurdità che continua a sorgere misteriosamente dal mio desiderio di conforto spirituale, in un universo che non riesco a capire".

"Cristo è un simbolo del nostro imperfetto e limitato tentativo di comprendere l'eternità, e affronta la vulnerabilità dell'umanità stessa", ha proseguito Cave: "Probabilmente non dovremmo guardare alla storia cristiana come simbolo della nostra ingenuità o ignoranza: piuttosto, la dovremmo apprezzare come tentativo di comprendere l'incomprensibile".

"Mentre il mondo cristiano si ritira nelle chiese e nelle cattedrali, mentre tutte le notevoli nozioni di Cristo svaniscono dalla nostra cultura e il Natale diventa esclusivo appannaggio di un uomo in sovrappeso vestito con un abito rosso della Coca-Cola (che potrebbe anche lui avere i giorni contati) andrò in chiesa, a Natale", ha concluso Cave: "Mi inginocchierò davanti alle tracce sbiadite di un'idea superata chiamata trascendenza spirituale e al nostro bellissimo e commovente tentativo di umanizzare il dramma cosmico estatico, e pregherò".