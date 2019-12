David Gilmour: 'Per il futuro non ho niente in programma'

Nessuno sperava in un ritorno di fiamma con l'antico sodale Roger Waters in funzione di una delle reunion più desiderate (dai fan) e improbabili (dati i temperamenti dei diretti interessati) della storia del rock, ma almeno un ideale seguito di "Rattle That Lock", il suo ultimo album da solista pubblicato nel 2015, era lecito aspettarselo da David Gilmour, l'ex chitarrista dei Pink Floyd negli ultimi tempi impegnato nella scansione degli archivi del gruppo per assemblare il cofanetto "The Later Years", monumentale box set dedicato all'ultima parte della carriera della formazione di "Wish You Were Here". Invece no.

Nel corso del podcast "The Lost Art of Conversation", del quale Gilmour è ospite fisso, il chitarrista ha spiegato di non avere in agenda impegni professionali: "Non ho in programma nulla, e non sto facendo il timido", ha spiegato lui, "Non ho iniziato a lavorare a niente. Ho quintali di materiali rimasti fuori dal mio ultimo album ["Rattle That Lock", appunto], che ormai è uscito quattro anni fa. Uno di questi giorni mi siederò alla scrivania del mio studio e inizierò a mettere insieme i pezzi per vedere cosa fare, ma davvero, per adesso non ho nessun programma".

"Nel mio studio tutto è pensato per lavorare", ha concluso Gilmour: "Ma è sempre un lavoro da singolo. Che, per come sono fatto, nel mio modo da eremita, è come tendo a fare le cose. Forse dovrei provare a uscire di più...".

Le ultime apparizioni sui palchi di Gilmour risalgono al 2016, per il tour in supporto a "Rattle That Lock": la serie di date toccò anche il nostro Paese in ben otto occasioni, il 14 e 15 settembre del 2015 a Verona e Firenze, e il 2 e 3 luglio 2016 al Circo Massimo di Roma, il 7 e 8 luglio all'Anfiteatro Romano di Pompei (durante il quale venne registrato il disco dal vivo pubblicato nel 2017 "Live at Pompeii"), e il 10 e 11 luglio all'Arena di Verona.