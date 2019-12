Kanye West, è uscito ‘Jesus Is Born’ del Sunday Service Choir

Dopo “Jesus Is King” è arrivato “Jesus Is Born”. No, non è a tutti gli effetti un album di Kanye West, ma è comunque a lui strettamente legato. L’album è infatti del Sunday Service Choir, il coro gospel con il quale il produttore e rapper di Atlanta ha fatto squadra per la messa in scena dei suoi Sunday Service, le messe della domenica che Ye ha portato in giro per l’America negli ultimi mesi toccando anche palchi prestigiosi come quello della scorsa edizione del Coachella. L’artista si è inoltre occupato della produzione esecutiva del disco.

“Jesus Is Born” non è stato del tutto una sorpresa: nei giorni scorsi Kanye West aveva anticipato che l’album sarebbe, in linea con il suo titolo, arrivato il giorno di Natale. Delle diciannove tracce che compongono l’album alcune sono nuove versioni gospel di brani del repertorio di West, come “Ultralight Beam”, altre sono brani che Ye ha proposto durante i vari Sunday Service.

Il mese scorso all’“Hollywood Bowl” di Los Angeles è stata messa in scena l’opera “Nebuchadnezzar”, la prima di Kanye West, alla quale ha sempre preso parte il Sunday Service Choir.