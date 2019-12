‘Friends’: addio ad Allee Willis, autrice di ‘I’ll Be There For You’

È venuta a mancare ieri, 24 dicembre, all’età di 72 anni, l’autrice e regista statunitense Allee Willis, nota ai più per aver composto la sigla d’apertura e di chiusura della serie televisiva a stelle e strisce “Friends”, "I'll Be There for You", scritta dalla Allee in collaborazione con i produttori di “Friends” David Crane e Marta Kauffman, e con Michael Skloff, Phil Sōlem e Danny Wilde. Il brano è interpretato dai Rembrandts, dei quali sia Phil Sōlem sia Danny Wilde fanno parte. Difficile che non l’abbiate mai sentita, ma se così fosse, eccola qui:

Willis, co-autrice anche di altri brani di successo come “September” e “Boogie Wonderland” degli Earth, Wind & Fire, è venuta a mancare dopo un attacco di cuore. “Che tu possa riposare a Boogie Wonderland”, ha scritto sui social la collaboratrice di Allee Willis Prudence Fenton ricordandola sui social.

Nel corso della sua carriera Willis, dal 2018 parte dalla Songwriters Hall of Fame, ha collaborato con artisti come Herbie Hancock, James Brown e Bob Dylan, oltre ad aver scritto il tema di “Karate Kid” e a essersi occupata dei temi di “Star Trek: Voyager”, “Beverly Hills Cop” e della resa musical di “The Color Purple”. Ricordiamo, infine, tra gli altri, i brani scritti dall’autrice “Neutron Dance” per le Pointer Sisters e "What Have I Done to Deserve This?" per i Pet Shop Boys con Dusty Springfield.