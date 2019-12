Quando Mick Jagger disse che dello scioglimento dei Beatles non gliene fregava un cazzo

L’intervista in cui il frontman dei Rolling Stones ne parlò risale al 1987, quando Mick Jagger concesse una lunga chiacchierata a Tom Hibbert per Q Magazine, ma negli anni successivi – nel 2012 nello specifico – è stata ripresa dal Guardian. In quell’anno i Rolling Stones avevano da una dozzina di mesi circa dato alle stampe “Dirty Works” e in più occasioni negli ultimi anni la leggendaria band britannica aveva rischiato di perdersi. Che fosse legato all’amarezza dovuta all’instabilità del gruppo o che fosse davvero quello che Jagger pensava, il cantante dei Rolling Stones spiegò che se anche il suo gruppo avesse dovuto sciogliersi non avrebbe dovuto essere una tragedia per nessuno. “È ridicolo. A nessuno dovrebbe interessare se i Rolling Stones dovessero sciogliersi, dovrebbe?”. Aggiungendo poi: “Intendo dire, quando si sono sciolti i Beatles non me ne fregava un cazzo. Ho pensato che fosse una buona idea”.

Non è una novità la rivalità tra due delle più grandi band dell’epoca (e di sempre), entrambe in prima linea ai piani alti delle classifiche internazionali. Anche John Lennon, in un’intervista del 1970 ripresa in questi giorni da Rockol, non si era espresso con troppo riguardo nei confronti del gruppo di Mick Jagger e Keith Richards definendo il frontman della formazione “una barzelletta”. Dichiarava ancora Lennon l’anno successivo: “Sono sempre stato molto rispettoso riguardo a Mick e agli Stones, ma lui ha detto ogni sorta di cosa provocatoria nei confronti dei Beatles, cose dalle quali sono stato ferito perché, sai, io posso criticare i Beatles, ma non posso lasciare Mick Jagger criticarli”. Anche Paul McCartney, in un’intervista molto più recente, datata 2011, aveva ricordato con dispiacere come Jagger definisse i Fab Four “un mostro a quattro teste”.