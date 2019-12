Ed Sheeran racconta come ha perso 20 chili

Il rosso cantautore di Halifax è stato il protagonista dell’episodio numero 9 del podcast britannico “Behind The Metal” cogliendo l’occasione per raccontare qualcosa di sé del tutto al di fuori dell’ambito musicale. In particolare Ed Sheeran si è concentrato sulla propria forma fisica e su come la voce di “Perfect” abbia deciso di prendersene cura negli ultimi anni.

“Non ho fatto esercizi per molto tempo”, ha raccontato il cantautore britannico, spiegando che la sua salute era “in un certo senso uscita fuori dalla finestra”. E così, “ho smesso di fumare tre anni fa e da quel momento ho iniziato a fare esercizio”, ovvero – continua a raccontare – quarantacinque minuti di corsa mattutina e occasionalmente piscina e addominali. Spiega Sheeran: “Ho iniziato a farlo perché quando ho smesso di fumare ero molto consapevole che i miei polmoni erano molto pieni di merda e che avevo bisogno di ripulirli. Questa per me è la ragione principale per la quale ho iniziato a farlo”, scegliendo la corsa. Perché proprio quel tipo di attività? “Le palestre sono buone ma non c’è niente come l’aria fresca per darti davvero una ripulita”.

L’artista, che così facendo ha perso circa 20 chili negli ultimi anni, ha anche fatto notare come gli Stati Uniti non aiutino per niente a tenersi in forma e a perseguire un sano stile di vita. “È sempre l’America che mi frega, l’America in tour. Perché finisci un concerto in America, sai, e ti prendi tipo un vassoio di alette di pollo, ti siedi in fondo al bus, guardi i Simpson, bevi un paio di bottiglie di vino, ma poi è così ogni giorno, quindi poi inizi a mettere su peso”. Conclude infine Sheeran: “Ma in questi ultimi anni, siccome abbiamo fatto spettacoli più grandi, ci vuole più tempo per allestirli quindi hai un po’ più di tempo nel mezzo e riesci ad avere una routine. Ovunque vada c’è sempre un bel posto per correre”.

A proposito del prendersi cura di sé Sheeran ha annunciato ieri, 24 dicembre, che ha in programma di prendersi una bella pausa, per dedicarsi a “viaggiare, scrivere e leggere”.

Lo scorso 22 dicembre il cantante ha pubblicato il suo ultimo video, che accompagna il brano di “No.6 Collaborations Project” “Put it all on me”, all’interno del quale compaiono anche Sheeran stesso e sua moglie Cherry.