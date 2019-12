Natale con Ozzy: la playlist dell’ex Black Sabbath per le feste

Dopo la playlist dedicata al Giorno del Ringraziamento Ozzy Osbourne ne regalata ai fan una seconda dedicata alle feste, con una selezione di classici natalizi che spaziano da Paul McCartney ai Korn, dai Ramones a Frank Sinatra. Per la verità, la playlist, disponibile su Spotify, è la stessa dello scorso Thanksgiving, la "Ozzy's Holiday Hits", alla quale il già frontman dei Black Sabbath ha aggiunto i nuovi brani natalizi. E per quanto Santa Claus e le sue renne possano essere i protagonisti del Natale, in cima alla "Ozzy's Holiday Hits" resta un brano di Ozzy che con il 25 dicembre ha poco a che fare, ma che ha il merito di aver segnato il ritorno di scena solista del cantante britannico dopo nove anni: il singolo “Under the Graveyard”, pubblicato il mese scorso. Del brano sono poi stati diffusi, nei giorni scorsi, il video ufficiale e, qualche giorno dopo, la clip che racconta il dietro le quinte della realizzazione del video. La trovate qui:

“Under the Graveyard”, seguita poi dal singolo in collaborazione con Slash “Straight To Hell”, è il brano apripista della prossima prova di studio di Ozzy Osborne, che porterà il titolo di “Ordinary Man”, stando alle ultime dichiarazioni in merito dell’artista.

Dopo aver più volte rimandato per motivi di salute diverse tappe del suo tour Ozzy dovrebbe tornare nuovamente in scena sui palchi internazionali a partire dal prossimo mese di maggio. La branca europea del tour è prevista per l’autunno: l’unica data in Italia del “No More Tours 2” si terrà a Bologna il 19 novembre 2020.