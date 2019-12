Tiziano Ferro rispetta la tradizione: nuova cover natalizia sui social

View this post on Instagram

Buon Natale multilingua. Siete i meglio! Auguri ! — Multilingual Xmas song. Either “you don’t care” or you do. You guys are the best! Merry Christmas! — Feliz Navidad! Si “te e emporta” o menos 😜 Son los mejores! Feliz navidad y próspero año!!! #accettomiracoli #aceptomilagros #tzn2020 #inmezzoaquestoinverno #idontcare #edsheeran #justinbieber