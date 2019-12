Ed Sheeran annuncia lo stop: 'È tempo di una pausa, sparisco anche dai social'

"Mi prendo una pausa, di nuovo". Così Ed Sheeran annuncia lo stop, dopo due anni e mezzo passati quasi interamente sui palchi e in promozione, dall'uscita di "÷" al nuovo album collaborativo "No. 6 Collaborations project", uscito quest'estate e contenente i duetti di successo con Justin Bieber ("I don't care"), Khalid ("Beautiful people") e "South of the border" (con Camila Cabello e Cardi B). Con un post sui social il rosso cantautore di Halifax fa sapere che non si farà vedere in giro per un po' e sparirà anche dai social.

"L'era di 'Divide' e il tour hanno cambiato la mia vita sotto molti punti di vista", scrive Ed Sheeran ai suoi fan:

"Ora è tutto finito ed è tempo di andare in giro a scoprire il mondo. Non mi sono fermato un attimo dal 2017: quello che farò è prendermi una boccata d'aria per viaggiare, scrivere e leggere. Starò lontano anche dai social media, fino a quando non sarà ora di tornare".

Nel post, inoltre, la voce di "Thinking out loud" ringrazia gli amici, la sua famiglia e ui suoi fan per essergli stato vicino in tutti questi mesi: "Vi prometto che tornerò con nuova musica quando sarò il momento giusto".