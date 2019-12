Lewis Capaldi ha rifiutato un duetto con Camila Cabello

Il 23enne cantautore di Glasgow Lewis Capaldi ha rivelato di avere rifiutato un duetto con Camila Cabello e con altri grandi nomi per la sua hit "Someone You Loved", ma si è sempre opposto perché non voleva che ci fosse qualcuno a oscurare la sua musica.

Questo quanto dichiarato da Capaldi a Music Week:

"Dissi, 'No, preferirei avere una numero tre da solo piuttosto che una numero uno con una collaborazione', perché ero ancora nuovo in America che tutti avrebbero pensato che fosse la canzone di qualcun altro. Supponiamo che la fottuta Camila Cabello ne avesse fatto una versione, la gente avrebbe detto, 'Oh, quella canzone di Camila con quel ragazzo?'”.

Lewis Capaldi ha anche ammesso di avere degli incubi pensando al suo secondo album, perché il suo disco d'esordio, "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" (leggi qui la nostra recensione), è stato davvero un enorme successo.

Queste le sue parole:

“Ho degli incubi al riguardo, mi sveglio con i sudori freddi. No, perché penso che il modo migliore per farlo sia solo entrare, scrivere le canzoni, cantare le canzoni e andarsene. Il prossimo album non uscirà prima del 2021, ma vorrei sicuramente pubblicare una nuova canzone da un nuovo album entro la fine del prossimo anno. Non voglio fottermi, ho solo 23 anni."

Lewis, che ha pubblicato il suo primo disco a maggio, ha inoltre rivelato di sentirsi molto fortunato: