Billie Eilish racconta cosa ha ispirato la scrittura di "Bad Guy"

La 'donna dell'anno' 2019 secondo Billboard, al secolo Billie Eilish, ha rivelato al magazine statunitense Rolling Stone cosa l'ha ispirata a scrivere “Bad Guy”, una delle sue più grandi hit.

La canzone, pubblicata come quinto singolo del suo album di esordio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (leggi qui la nostra recensione), è stata scritta da Billie insieme a suo fratello Finneas O’Connell.

Ha detto Billie Eilish:

"È come, 'OK, se lo sarai, allora diventerò anche un tipo falso. Fantastico, io sono il tipo cattivo, rendi triste tua mamma, fai impazzire la tua ragazza, che non sono quello, ma se puoi essere falso con tutti e cerchi di dimostrare che sei qualcosa che non sei allora posso farlo anch'io. Sono stata ispirata da questa canzone chiamata “Never" di J.I.D. (un rapper statunitense) e da una canzone chiamata “Stuck In The Mud" di Isaiah Rashad (altro rapper statunitense) che in mezzo si fermava per circa cinque secondi e poi iniziava una nuova canzone più breve. Ho pensato che fosse davvero interessante."

Billie Eilish sarà in concerto in Italia il 17 luglio 2020 per una data annunciata al Mind di Milano, nell'ambito della manifestazione denominata I-Days.