Nicko McBrain svela chi l'ha spinto a suonare la batteria

Nella chiacchierata avuta con Cosmo Music, il batterista degli Iron Maiden Nicko McBrain, oltre a elencare le tre cose che non gli sono piaciute dell'ultimo tour della band inglese, ha anche ricordato quando e come ha iniziato a suonare la batteria, parlando di uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi, Joe Morello.

Nicko ha detto che quando ha visto Joe per la prima volta, stava suonando l'assolo di batteria dal vivo in televisione della canzone “Take Five” con Dave Brubeck, e ne fu molto impressionato.

Ecco cosa ha detto McBrain:

“Beh, prima di tutto, Joe Morello era il ragazzo. L'ho visto fare un assolo di batteria dal vivo in televisione con Dave Brubeck e "Take Five", e ricordo di aver visto questo ragazzo e sono andato direttamente nella televisione. Non aveva veri occhiali da sole scuri, ma erano sfumati, e volava sulla sua batteria, papà stava stirando. Ho detto, 'Papà, chi è quello?'. Lui rispose, 'Quello è Joe Morello'. 'Joe chi?', 'Joe Morello, figliolo'. Io dissi, "È quello che voglio fare.' E lui, 'Non sarai mai bravo come Joe Morello'. Sono andato a prendere i coltelli di mia madre, per battere sul fornello di mia madre pensando che fossi Joe. L'avevo appena visto suonare, mi ispirò, mi ha fatto prendere un paio di bacchette.”