Bruce Springsteen si schiera con Project Adelante

Bruce Springsteen ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video in cui propone in concerto, con il solo ausilio della chitarra, la canzone “Matamoros Banks” a supporto di 'Project Adelante', un programma che supporta i richiedenti asilo che giungono numerosi nella città di Matamoros, in Messico, con il sogno di riuscire ad entrare negli Stati Uniti per farsi una nuova vita. Qui sotto il messaggio che il Boss ha allegato alla clip.

'Più di 2.500 richiedenti asilo vivono in uno stato di intenso pericolo per le strade di Matamoros, in Messico. Molte delle persone più vulnerabili in fuga dal pericolo e dalle persecuzioni in America Centrale e nei Caraibi finiscono a Matamoros a causa della diffusa convinzione che l'attraversamento in quel punto sia relativamente più facile dei porti di ingresso del deserto. La maggior parte delle persone che aspettano nel campo di rifugiati di fortuna sul bordo del fiume sono madri single con diversi bambini piccoli che cercano di ricongiungersi con la loro famiglia allargata negli Stati Uniti. Questo problema sta peggiorando, poiché più di 100 nuovi migranti arrivano ogni giorno e sono costretti a rimanere (potenzialmente fino a due anni) in base alle nuove politiche del governo degli Stati Uniti. I gruppi di base nell'area sono le uniche organizzazioni che attualmente forniscono supporto, ma le loro risorse sono limitate e sono sopraffatte dalla portata crescente di questa crisi. Il progetto Adelante cerca di fornire supporto alle famiglie e ai giovani riunendo professionisti di diverse discipline (gestione del campo profughi, diritto, medicina, salute mentale, sviluppo dei bambini e religione) per valutare e rispondere alla gamma di esigenze, lavorando quando possibile con partner esistenti sia in Messico che a Brownsville, per rispondere efficacemente alla crisi in Matamoros'.

“Matamoros Banks” è la canzone che chiude la tracklist del tredicesimo album in studio di Bruce Springsteen “Devils & Dust” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato, senza la E Street Band, nell'aprile 2005.