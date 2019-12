Dave Evans non è interessato a tornare negli AC/DC

Il primo cantante degli AC/DC Dave Evans afferma di non essere assolutamente interessato a tornare a militare nella band australiana.

Evans registrò i primi due singoli della formazione di Angus Young, "Can I Sit Next To You Girl" e "Baby Please Don't Go". Ma nell'ottobre 1974, meno di un anno dopo il primo concerto degli AC/DC, Evans era già fuori dal gruppo.

All'inizio del mese, Evans sulla sua pagina Facebook, per zittire le voci, che si auguravano potesse tornare negli AC/DC, spiegando che "la vera essenza della band" è morta nel novembre 2017, con la scomparsa del chitarrista Malcolm Young.

Ha scritto Dave:

"Nonostante le indiscrezioni, non ho alcun interesse a tornare agli AC/DC come cantante. Per quanto mi riguarda, Malcolm Young è stato l'ispirazione, la forza trainante e il genio musicale degli AC/DC da quando abbiamo formato la band e secondo me quando è morto, anche la vera essenza della band è morta e non potrebbe mai più essere la stessa senza di lui. Tuttavia, desidero per la band qualsiasi nuova forma di successo."

Questa estate Dave Evans aveva rivelato che gli piacerebbe scrivere un libro di memorie sull'anno in cui ha militato nella band australiana.