Rolling Stones, Ron Wood: 'Nuovo album e tour nel 2020'

Proprio perché "indistruttibili", perché fermarsi a "Blue & Lonesome", il disco di cover di classici blues pubblicato nel 2016, e al "No Filter Tour", la serie di concerti chiusa a Miami lo scorso 30 agosto? I Rolling Stones, non è una novità, sono da qualche tempo impegnati nella realizzazione di un nuovo album di inediti in studio, ideale successore di "A Bigger Bang" del 2005: tuttavia una tabella di marcia che conduca alla pubblicazione del lavoro Mick Jagger e soci non l'hanno mai comunicata, lasciando i fan in preda a speculazione e indiscrezioni non ufficiali.

A fare un po' di ordine sui piani futuri a medio / breve termine della veterana formazione di "Brown Sugar" ci ha pensato Ron Wood. Il chitarrista - già in Jeff Beck Group e Faces - intervistato dal Sun ha spiegato come un nuovo capitolo discografico di quella che è considerata una delle più grandi rock band di tutti i tempi potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno.

"Il nuovo disco è come un puzzle", ha spiegato Wood: "Dobbiamo ancora mettere insieme i pezzi che mancano. Spero che lo si posso pubblicare nel 2020 in modo da proseguire il tour mondiale".

Se la previsione dell'artista di Hillingdon dovesse avverarsi, gli Stones si preparerebbero a tornare on the road con un'età media del proprio nucleo storico pari a quasi 76 anni: anche se il nuovo lavoro dovesse mancare di replicare le prestazioni nelle chart di "A Bigger Bang" (che riuscì a centrare le top five nelle classifiche di vendita in tutto il mondo occidentale, arrivando al numero uno in Austria, Canada, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Italia e Svezia) la band potrebbe comunque sulla propria attività dal vivo, che non le ha mai fatto mancare soddisfazioni. Nonostante i rinvii e i problemi che hanno caratterizzato il "No Filter Tour" le quarantacinque date tenute tra il 9 settembre 2017 e il 30 agosto 2019 hanno fatto staccare ai botteghini di tutto il mondo la bellezza di poco meno di due milioni e 300mila biglietti, per un incasso totale lordo pari a oltre 415 milioni di dollari.