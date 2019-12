Coachella 2020, con i Rage Against the Machine altri due headliner importanti: le prime voci

Di Zach De La Rocha, Tom Morello e compagni sapevamo già, essendo stati gli stessi Rage Against the Machine - nell'annunciare la propria reunion dal vivo - ad annunciare due date a Indio, in California, per i prossimi 10 e 17 aprile. Il cartellone della prossima edizione del Coachella Festival potrebbe tuttavia presto arricchirsi di altri grandi nomi - seppure di estrazione non rock - secondo quanto riferito da US Weekly: stando a quanto riportato dalla testata americana come headliner per le altre due serate del festival - come, come da tradizione, viene replicato una o due settimane dopo il primo weekend - potrebbero esserci Travis Scott e Frank Ocean.

Al momento, ovviamente, le indiscrezioni non sono state confermate in via ufficiale.

La formazione di "Killing in the Name" è già stata ospite sul palco del Coachella Festival in due delle passate edizioni della rassegna, nel 1999 e nel 2007: nel caso le anticipazioni di US Weekly dovessero trovare riscontro ufficiale, anche per Ocean quello del 2020 sarebbe un ritorno - il primo - sul palco del Polo Club di Indio, dopo l'apparizioni del 2012:

Anche Travis Scott era già stato invitato al festival californiano, nel 2017, sebbene non come headliner:

Tra gli artisti di spicco invitati dalle ultime edizioni della manifestazione sono da segnalare Childish Gambino, Tame Impala, Ariana Grande, The Weeknd, Beyoncé, Eminem, Radiohead, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Guns N' Roses, che nel 2016 passarono sul palco del Coachella per una delle prima date del loro (fortunatissimo) "Not in This Lifetime... Tour".