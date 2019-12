Pete Townshend: 'Per certi versi gli Who hanno inventato l'heavy metal'

Le date di nascita dei generi musicali non sono figlie di una scienza esatta, e quella dell'heavy metal non fa eccezione: la critica musicale, generalmente, indica nella triade composta da Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple le origini del filone che poi sarebbe esploso negli anni Settanta con band come Motorhead e Iron Maiden, ma la stesura di un vero e proprio albero genealogico resta in ogni caso una materia che può dare adito a controversie.

Intervistato dal quotidiano canadese Toronto Sun, il chitarrista degli Who Townshend ha attribuito alla band di "Baba O'Riley" se non la vera e propria paternità almeno una buona parte del corredo cromosomico dell'heavy metal: "Per certi versi l'abbiamo inventato noi con 'Live at Leeds' [il primo album dal vivo del gruppo, pubblicato nel 1970]", ha spiegato Townshend, "Avete presente quelle batterie molto forti, e i bassi, gli assoli di chitarra e tutto il resto? Poi ci sono stati altri, come Jimi Hendrix, che l'hanno fatto molto meglio di noi. I Cream di Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker sono arrivati nel '67, lo stesso anno di Hendrix, e per un certo senso ci hanno rubato lo scettro. Se la gente vuole davvero ascoltare il primo heavy metal, ci sono un sacco di gruppi ai quali prestare attenzione".

Townshend, oggi, non è più interessato a ricreare sul palco l'energia prodotta turante le prime apparizione dal vivo del suo gruppo: "Quelle cose non sono esattamente le stesse che possiamo fare oggi", ha proseguito il chitarrista, "Anche se volessimo, non sono mai state in cima alla mia lista dei desideri".