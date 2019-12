Chester Bennington, in arrivo nel 2020 un festival benefico

La line up sarà annunciata solo il prossimo 9 marzo, ma è alta l'attesa - negli USA - per il 320 Festival, grande evento dal vivo voluto dalla vedova dello scomparso frontman dei Linkin Park Chester Bennington Talinda Bennington che avrà luogo il prossimo 9 maggio presso L.A. Live, spazio dedicato agli eventi ad alto afflusso prospiciente lo Staples Center, a Los Angeles: l'evento - da collocare nel contesto più ampio della campagna 320 Changes Direction, iniziativa volta alla sensibilizzazione su problemi come la depressione e gli scompensi emotivi - non sarà dedicato solo alla musica, alla quale hanno assicurato gli organizzatori penserà un cast di primissimo livello, ma anche a incontri e dibattiti sul tema del benessere psicologico.

Il 100% dei proventi dalla vendita dei biglietti per il concerto - che sarà ospitato dal Microsoft Theater - saranno devoluti all'associazione benefica Give An Hour, impegnata nell'assistenza psicologica ai veterani dell'esercito degli Stati Uniti: "Insieme abbiamo il potere di aiutare quanti soffrono in silenzio", hanno fatto sapere, per mezzo di una nota, gli organizzatori, "Siamo noi a riconoscere che la nostra salute mentale è importante quanto la salute fisica. Dobbiamo agire, siamo noi il cambiamento".

I dettagli sull'evento, sia relativi la line up che le modalità di vendita dei biglietti, saranno resi noti sul sito ufficiale della manifestazione a questo indirizzo.

Chester Bennington si è tolto la vita il 20 luglio del 2017 nella casa dove viveva con la famiglia a Palos Verdes, lussuoso sobborgo di Los Angeles: dopo la sua scomparsa, Talinda Bennington si è impegnata in prima persona come attivista nella sensibilizzazione al riconoscimento e alla cura dei sintomi di depressione e disagio psicologico.