Alessandra Amoroso, in arrivo il disco dal vivo '10, io, noi'

Verrà reso disponibile a partire da domani, 24 dicembre, "10, io, noi", disco dal vivo - già anticipato da Rockol lo scorso 16 dicembre - registrato durante le tappe del "10 Tour", serie di eventi che ha visto impegnata Alessandra Amoroso tra gli scorsi mesi di marzo e maggio, quando la cantante di Galatina si è esibita in trentadue città italiane per supportare la sia ultima fatica in studio, "10", pubblicato nel 2018: nel disco sono inclusi venti brani, uno per ogni regione d'Italia, seguendo il concept che ha caratterizzato l'ultima prova sotto i riflettori della voce di "Vivere a colori".

In "10, io, noi" sarà incluso anche “Immobile 10+1”, nuova versione del brano del 2008 "Immobile" per il quale è stato realizzato anche un nuovo videoclip diretto da Attilio Cusani.

Il "10 tour" si è concluso lo scorso 20 luglio con il "Megaraduno", evento speciale organizzato dallo staff della Amoroso presso il Cinecittà World, a Roma, per l'occasione del quale sono state allestite otto aree tematiche dedicate alla carriera discografica dell'artista, che ha concluso la giornata con uno speciale concerto dal vivo.

Nella serata di oggi Italia 1 trasmetterà in prima serata lo speciale "10 anni di Alessandra Amoroso", all'interno del quale sarà inclusa anche la registrazione audio video - mai trasmessa in TV - del concerto al Forum di Assago (tenuto lo scorso 10 marzo) arricchita da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage.