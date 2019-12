Amy Winehouse, una mostra itinerante in arrivo nel 2020

E' stata battezzata "Beyond Black – The Style Of Amy Winehouse" la mostra dedicata alla sfortunata voce di "Rehab" che aprirà i battenti il prossimo 17 gennaio al Grammy Museum di Los Angeles, in California: l'esposizione, che include manoscritti originali, cimeli vari (come il vestito indossato dalla cantante in occasione dell'ultimo concerto dal vivo tenuto prima della scomparsa a Belgrado, nel 2011), articoli apparsi su alcune delle testate internazionali più importanti e video casalinghi inediti, sarà replicata nei prossimi mesi in Cile, a Londra e in Irlanda. Dopo le tappe internazionali, il materiale dell'esposizione farà ritorno negli USA, dove verrà messo all'incanto nel novembre del 2021.

"Amy ha sempre attribuito a mia madre, sua nonna Cynthia, una grande influenza, sia stilisticamente che musicalmente", ha dichiarato il padre dell'artista scomparsa Mitch Winehouse in una nota consegnata all'Associated Press: "Le piaceva chiamarmi 'Sinatra autista di taxi' [Mitch era un tassista con l'hobby del canto] e anche la famiglia di sua madre era composta da musicisti. Amy non ha solo portato il suo dono della musica nel mondo, ma anche il suo stile. Siamo ansiosi che le persone vedano il suo spirito audace e bello attraverso tutte le forme della sua creatività".

Tutti i proventi dalla mostra e dall'asta che seguirà saranno devoluti alla Amy Winehouse Foundation, ente senza scopo di lucro fondato dai familiari dell'artista impegnata nella lotta contro la dipendenza da alcol: "Vogliamo celebrare il suo talento unico e il suo stile iconoclasta con questa collezione di oggetti e con il guardaroba personale indossato nei momenti più importanti che hanno definito la sua carriera", ha dichiarato Martin Nolan della Julien's Auctions, casa d'aste che seguirà la vendita degli articoli.