Ariana Grande, esce il disco dal vivo del tour di 'Sweetener' e 'Thank U, Next'. Ascolta

Conclusosi nella serata di ieri, 22 dicembre, con la seconda data prevista al Forum di Inglewood, a Los Angeles, il tour in supporto a "Sweetener" e "Thank U, Next" - gli ultimi due album pubblicati da Ariana Grande rispettivamente nel 2018 e 2019 - è stato uno degli eventi dal vivo di maggior successo dell'ultima stagione, con centouno date tenute tra Europa e nordamerica: la popstar di Boca Raton ha voluto celebrare la fine (momentanea) dei suoi impegni sui palchi pubblicando un disco dal vivo che racchiude le migliori registrazioni dal vivo delle performance tenute nel corso dell'anno ormai avviato alla conclusione.

L'album - battezzato "k bye for now (swt live)" - si compone di trentadue brani, che ripercorrono sostanzialmente la scaletta degli show tenuti tra Londra, Copenaghen, Nashville e New York, privilegiando ovviamente gli episodi inclusi nelle due prove in studio più recenti senza dimenticare brani più datati inclusi in "Dangerous Woman" (2016) e "My Everything" (2014), oltre che alla cover di "My Heart Belongs To Daddy", cover del classico di Cole Porter portato al successo da Marilyn Monroe grazie all'interpretazione resa nel film del 1960 diretto da George Cukor "Let's Make Love":

Del brano è stato reso disponibile anche una clip dal vivo ufficiale abbinata al disco visibile nel frame qui sopra.

Partito lo scorso 18 marzo da Albany, nello stato di New York, e conclusosi ieri, 22 dicembre, a Los Angeles, il tour in supporto a "Sweetener" e "Thank U, Next" ha visto Ariana Grande attiva durante la prima tranche di date negli USA e in Canada: dopo la serie di eventi in Europa, iniziata lo scorso 17 agosto a Londra e conclusasi sempre nella capitale britannica il 16 ottobre successivo, la cantante ha fatto ritorno negli USA, dopo ha aperto l'ultima sezione della tournée lo scorso 9 novembre da Uniondale, sempre nello stato di New York.