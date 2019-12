Aretha Franklin, guarda il primo trailer del biopic ‘Respect’

La Metro-Goldwyn-Mayer ha pubblicato il primo trailer ufficiale del biopic sulla Regina del Soul, il cui arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi è previsto per il prossimo 9 ottobre. Il film biografico dedicato ad Aretha Franklin si intitola “Respect”, come il brano del 1965 scritto da Otis Redding. Come già anticipato, la cantante e attrice Jennifer Hudson - già nei cast, per esempio, di "Dreamgirls" del 2006 e "Chi-Raq" (di Spike Lee) del 2015 - è stata scelta per interpretare la voce di “Think” nella pellicola diretta da Liesl Tommy.

Il film conta anche della partecipazione della diva r'n'b americana Mary J. Blige, a cui è stato affidato il ruolo di Dinah Washington. Forest Whitaker ricoprirà i panni del padre della Franklin e Marlon Wayans sarà il produttore Jerry Wexler. Nel cast si conta anche il nome di Tate Donovan, per la parte di John Hammond.

Nel 2020 è attesa l'uscita di un altro biopic dedicato ad Aretha Franklin: in primavera debutterà negli Stati Uniti "Genius: Aretha", serie antologica prodotta da National Geographic, che vedrà Cynthia Erivo - già nel cast dell'adattamento per Broadway di "Il colore viola" - nel ruolo della protagonista. La serie di otto episodi dedicata alla musicista arriverà in Italia la prossima estate.