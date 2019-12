Ed Sheeran e sua moglie insieme nel nuovo video di ‘Put it all on me’. Guarda

Il cantautore di Halifax ha pubblicato oggi, 22 dicembre, il video che accompagna la canzone “Put it all on me” con Ella Mai, tratta dall’ultima pubblicazione di Ed Sheeran dal titolo “No.6 collaborations project” (leggi qui la nostra recensione).

La clip - diretta da Jason Koenig - presenta coppie di persone che stanno insieme anche nella vita reale, provenienti da diverse parti del mondo (come, per esempio, New York, Zanzibar, California), riprese mentre ballano. Al video hanno preso parte anche lo stesso cantautore e sua moglie Cherry Seaborn. Ogni immagine è accompagnata da una didascalia che racconta la storia delle coppie che hanno partecipato alla clip. La descrizione che narra la storia di Ed Sheeran e la sua dolce metà recita:

“Ai tempi del liceo, Ed e Cherry si sono presi una gran bella cotta l’uno per l’altra. Si sono baciati al Castle on the Hill (Fortezza medievale di Framlingham). Qualche anno fa si sono riavvicinati e ci sono stati i fuochi d’artificio. Si sono sposati a gennaio 2019.”

Ed Sheeran ha pubblicato “No.6 collaborations project” lo scorso luglio, progetto che conta della collaborazione di diversi colleghi - tra gli altri, Eminem & 50 Cent, Camila Cabello & Cardi B e Skrillex - e segue il precedente “No. 5 Collaborations Project” del 2011. L'ultimo album del cantautore britannico è “÷” (leggi qui la nostra recensione) del 2017 da cui sono tratte alcune delle sue canzoni di maggior successo come “Castle on the Hill”, “Shape of You”, “Perfect” e “Galway Girl”.