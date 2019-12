Sanremo, Nuove Proposte: secondo gli scommettitori il favorito alla vittoria è Fadi

I quotisti hanno stilato le quote affidate agli otto giovani artisti della categoria “Nuove proposte” in gara al Festival di Sanremo 2020. I ragazzi che si esibiranno tra il 4 e l’8 febbraio sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana sono i vincitori degli scontri diretti di “Sanremo giovani” (Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e gli Eugenio In Via Di Gioia), i vincitori di Area Sanremo - il duo composto da Gabriella Martinelli e Lula, Matteo Faustini - e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Secondo Eurobet il candidato numero uno alla vittoria è Fadi con una quota di 3.50 (per ogni euro giocato se ne vincono 3.50), seguito da Matteo Faustini (sempre a 3.50). Troviamo poi gli Eugenio in Via Di Gioia a 5; Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Santieri a 6 e Tecla Insolia a 9. Lontano dalle possibilità di vittoria per la casa di scommesse è Fasma con una quota di 11.

Nonostante non si conosca ancora la rosa dei "Big" in gara all’Ariston - che verranno svelati dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus, il prossimo 6 gennaio - i quotisti hanno stilato anche le possibili quote tra i principali indiziati per la vittoria della settantesima edizione del Festival, in caso di partecipazione.

Tra i possibili artisti che potrebbero aggiudicarsi la vittoria del Festival della Canzone Italiana, qualora fossero tra i 22 big in gara (ma tra quelli presenti sul sito delle scommesse ce ne sono alcuni che non mettono piede a Sanremo come artisti in gara da anni e che molto difficilmente potrebbero tornare a competere), ci sono tra gli altri Annalisa e Marco Mengoni con una quota di 7; seguiti da Alberto Urso (nome incluso anche nella lista dei possibili concorrenti riportata da Il Messaggero qualche giorno fa), Ermal Meta, Negramaro, Laura Pausini a 8, da Elisa a 9 e da Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia a 11.

Nella griglia sono riportati anche i nomi di altri artisti, ma le quote si alzano. Per esempio troviamo Coez a 13; Mahmood, Maneskin, lo Stato Sociale a 15 e tra gli ultimi Fabio Rovazzi a 41 e Sfera Ebbasta a 51.