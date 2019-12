Who, Pete Townshend: ‘In un certo senso abbiamo inventato l’heavy metal’

Il chitarrista degli Who, intervistato dal Toronto Sun, ha affermato che il gruppo di "My Generation" ha “in un certo senso inventato l’heavy metal”.

A colloquio con Jane Stevenson, Pete Townshend ha messo a confronto il suono della band all’inizio della sua carriera con quanto proposto nell’ultimo album “Who” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 6 dicembre. Il sodale di Roger Daltrey ha spiegato:

“[Il nuovo album] non suona come gli Who di quei primi anni heavy metal. Noi, in un certo senso, abbiamo inventato l’heavy metal con il nostro primo album live ‘Live at Leeds’. Siamo stati copiati da molte band, principalmente dai Led Zeppelin, hai presente: lo stile heavy di batteria, basso, chitarra solista e alcuni di quei gruppi e artisti, come Jimi Hendrix per esempio, l’hanno fatto meglio di noi. I Cream, con Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, sono arrivati nel ’67 e in qualche modo hanno rubato il nostro manto. Le persone che vogliono ascoltare quel vecchio suono heavy metal, lo possono ritrovare in tante band che lo propongono.”