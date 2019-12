La reunion dei My Chemical Romance: scaletta e video

"È passato molto tempo, Los Angeles. Grazie per essere qui stasera. Non sapevamo se questo sarebbe mai successo di nuovo": con queste parole Gerard Way ha presentato il primo concerto dei My Chemical Romance in 7 anni.

La reunion della band emo si p svolta ieri, 20 dicembre, alla Shrine Exposition Hall della città californiana. L'ultima volta i My Chemical Romance avevano suonato a North Beach Asbury Park, al festival Bamboozle il 19 maggio 2012. La band di Gerard Way aveva annunciato una reunion lo scorso 31 ottobre.

Di seguito, scaletta e video: la band tornerà sui palchi a marzo, con date in Oceania e Giappone.

SETLIST

Intro Medley (registrata)

I'm Not Okay (I Promise)

Thank You for the Venom

Give 'Em Hell, Kid

House of Wolves

Summertime

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison (con Sara Taylor)

Make Room!!!!

Our Lady of Sorrows

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Sleep

Mama

I Don't Love You

DESTROYA

Teenagers

S/C/A/R/E/C/R/O/W

Famous Last Words

The Kids From Yesterday



BIS #1

Vampire Money

Helena



BIS #2

Welcome to the Black Parade