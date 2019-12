Ecco quanto vi costa vedere il Festival di Sanremo dal vivo

Il Festival di Sanremo è uno spettacolo TV, si sa: ogni anno sentiamo dire "mettiamo la musica al centro", ma è prodotto come uno show per il piccolo schermo. E buona parte dei discorsi durante la settimana - che quest'anno cade dal 2 al 9 febbraio 2020 - sono sugli ascolti TV. Però si svolge in uno dei teatri più famosi e importanti d'Italia, l'Ariston, di fronte ad un pubblico in carne ed ossa, che paga per i posti disponibili. Che non sono moltissimi in realtà, perché le dimensioni della platea vengono ridotte per far spazio al palco, per esigenze televisive, appunto.

Il Teatro Ariston ha diffuso i costi dei biglietti dell'edizione 2020, che saranno nominali, e che verranno venduti sopratutto sotto forma di abbonamento. Tradotto: la maggior parte del pubblico che vede lo spettacolo dal vivo vede tutte e 5 le sere. Gli abbonamenti verranno messi in vendita dall'8 gennaio su questo sito. Se non andranno esauriti, verranno messi in vendita i biglietti per le singole serate. Una platea per la finale viene via con 660€, per dire

Ecco i prezzi completi:

Abbonamenti:

Galleria. 672€

Platea 1.290

Biglietti singoli - prime 4 serate

Platea: 180€

Galleria: 100€

Biglietti singoli - Finale:

Platea: 660€

Galleria: 320€