Liam Gallagher: "Reunion degli Oasis? Potrebbe succedere nel 2021"

Bentornati al melodramma preferito del rock inglese: i botta e risposta tra Noel e Liam Gallgher, con quest'ultim che ipotizza (o spinge) per una reunion degl Oasis, che si sciolsero 10 anni fa dopo l'ennesima lite furibonda tra i due.

Liam ha appena terminato un tour in Australia e che a Febbraio sarà in tour in Euopa (Italia compresa) dopo la pubblicazione dell'ultimo "Why me? Why not". Su Twitter un fan gli ha chiesto: "Cosa ne pensi di un possibile titolo come 'Gli Oasis si riuniscono per un concerto straordinario a Glastonbury nel 2020'. Possibiile?. La risposta non manca di ironia nei confronti del fratello, definito "Little fella".

Troppo presto. Il piccoletto ha minacciato di predersi un anno di pausa, che gli consiglio caldament. Gli farà bene. Così, bingo, l'anno dopo saremo in pista

Too soon the little fella has threatened to take a year off which I highly recommend so I reckon he’ll give his head a good shake and bingo we’ll be on for the following year isn’t it — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 18, 2019

Solo pochi giorni fa aveva scritto: "Credo che questa cosa sia vicina come non lo è mai stata". Intervistato da Rockol la scorsa estate durante la promozione dell'ultimo disco "Why me? why not", a domanda diretta Liam aveva risposto così

Il fatto è che preferisco stare in una band e voglio bene a quei ragazzi, nonostante tutta la merda che ci siamo tirati addosso. Gli Oasis erano una cosa importante. Sono felice di quello che faccio, non dico che rivorrei gli Oasis ad ogni costo.. Non voglio riformare gli Oasis, ma vorrei che non si fossero mai sciolti.

Questa invece la videointervista di Rockol a Noel (e alla fine prende in giro Noel...)