Buon Natale coi Greedies: Thin Lizzy + Sex Pistols...

Quello dei Greedies (in origine il nome sarebbe stato The Greedy Bastards) fu un estemporaneo progetto musicale messo in piedi da Phil Lynott nel 1978. il leader dei Thin izzy si trovava in un momento in cui la sua band principale era in stallo e decise di appoggiarsi agli amici che aveva nientemeno che nei Sex Pistols, nei Damned e nei Boomtown Rats.

Il risultato fu una formazione dalla line-up cangiante (Lynott era l'unico membro fisso) con interventi di Scott Gorham, Gary Moore, Chris Spedding, Steve Jones e Paul Cook of the Pistols.

