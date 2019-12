Tekashi 6ix9ine dovrà curare la sua salute mentale quando uscirà di prigione

L'informatissimo sito TMZ rivela nuovi dettagli sulla vicenda giudiziara di Tekashi 6ix9ine: nei giorni scorsi è stata pronunciata la condanna a 24 mesi, e 5 anni di libertà vigilata: Daniel Hernandez era accusato di associazione a delinquere e traffico in armi da fuoco e la pena è stata tutto sommato lieve perché ha iniziato a collaborare con le autorità federali. TMZ spiega che il rapper potrebbe già uscire la prossima estate, ad agosto (è in carcere da 13 mesi), ma che una volta uscito avrà oltri obblighi oltre alla libertà vigilata. Dovrà infatti continuare a collaborare con la giustizia in qualsiasi indagine in corso in cui potrebbe essere utile. Ma soprattutto dovrà iscriversi ad un programma di salute mentale ed essere tenuto sotto controllo anche da questo punto di vista.

Infine, scrive il sito, il tribunale ha raccomandato il trasferimeno di Tekashi 6ix9ine ad una struttura il più vicino possibile a New York City, in modo che la sua famiglia possa visitarlo facilmente.