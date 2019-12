Jovanotti canta "Il rap della minchia" da Fiorello (e annuncia: "Non andrò a Sanremo")

Ieri sera, 20 dicembre, si è chiuso Viva RaiPlay!, il programma di Fiorello pensato per portare il pubblico della rete generalista sulla piattaforma digitale della RAI. Come nelle settimane precedenti, lo showman ha avuto molti ospiti, a cui ha fatto fare cose inedite e divertenti. Il protagonista della puntata di ieri è stato Jovanotti, insieme a Giorgia che invece fu l'ospite della prima puntata.

Lorenzo Cherubini si è esibito in molte cose, cantando suoi brani, ballando, facendo freestyle: all'inizio del programma un problema tecnico ha costretto Fiorello a ricominciare lo show da capo e nell'attesa di capire cosa stava succedendo, Lorenzo si è lanciato un'improvvisazione.

Ma il momento più bello e divertente è stato nel cosiddetto "aftershow". Fiorello ha raccontato che "minchia" non è solo una parolaccia, ma un intercalare tipico dei siciliani: insieme a Lorenzo ha constatato che esistono molti rap che rimano in "azzo" ma nessuna parola in grado di rimare con "minchia".

Lorenzo ha allora proposto un altro freestyile, prontamente ribattezzato "Il rap della minchia", basato su rime con "azzo" e riuscendo ad usare la parola "minchia" "È una hit, con questa roba andiamo a Sanremo", ha commentato Jovanotti - potete vedere il video qua sotto.

Ha proposito di Sanremo, Jovanotti è stato più volte invitato da Fiorello, che sarà ospite. Jovanotti ha detto però che in quel periodo sarà via, in Sud America, per uno dei suoi viaggi in bici.