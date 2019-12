Santa Bruce è arrivato in città con due nuovi, leggendari album dal vivo

“Live In The Promised Land” o più semplicemente “Winterland”: per i fan di Springsteen il concerto del 15 dicembre 1978 a San Francisco è una leggenda, uno dei suoi bootleg più famosi. E ora esce ufficialmente, assieme al concerto del giorno dopo, il 16 dicembre, mai pubblicato prima.

Insomma, doppio regalo di natale per tutti gli amanti del rock americano, perché questi sono concerti non solo per i fan: sono un pezzo di storia della musica americama. I due swho sono la pubblicazione di dicembre dei “bootleg ufficiali” di Springsteen, e si trovano sul sito ufficiale in download, a partire da 18€ per oltre 6 ore di musica.

Il tour è quello di “Darkness on the edge of town” - e si dice che sia il migliore in assoluto del Boss. Il luogo è la Winterland arena, lo stesso dove si svolse "The Last Waltz", il concerto d'addio della Band diventato un film di Martin Scorsese, e dove si tenne l'ultima esibizione dei Sex Pistols.

Come diversi altri, tra cui quelli altrettanto leggendari dello stesso tour di Cleveland, Los Angeles, Atlanta e Passaic, il concerto del 15 dicembre fu trasmesso in radio ed è il motivo per cui divenne un bootleg. Ora, però, è stato completamente rimasterizzato. I master multitraccia originali sono incompleti, ma è stata ritrovata una nuova registrazione, restaurata: è possibile ascoltare una carrellata spaventosa di classici (tra cui la sequenza “Prove it all night”/“Racing in the street”/“Thunder road”), cover. e brani che sarebbero finiti su “The river” di lì a due anni, come “Point Blank "e" The Ties That Bind ", e una rara performance di “The Fever ".

Il concerto del 16 dicembre è invece finora inedito, se si eccettua “Fire”, inclusa nel primo disco ufficiale dal vivo, “ Live 1975/85”. Di questo show erano presenti i master multitraccia, e contiene rarità come “Rendezvous” e la cover "Good Rockin ‘Tonight”. E, ovviamente, in entrambi i concerti c’è il brano più natalizio mai suonato da Springsteen: “Santa Claus is coming to town”, un classico tra i classici.

Si, Santa Bruce è arrivato in città

SETLIST Set I Good Rocking Tonight - Cover di Roy Brown

Badlands

Rendezvous

Spirit in the Night

Darkness on the Edge of Town

Independence Day

The Promised Land

Prove It All Night

Racing in the Street

Thunder Road

Jungleland

Set II It's Hard to Be a Saint in the City

Santa Claus Is Coming to Town - Cover di Harry Reser and His Orchestra

The Fever

Fire

Candy's Room

Because the Night - Cover di Patti Smith Group

Point Blank

Mona / Preacher’s Daughter

She's the One

Gloria - Cover di Them

Backstreets

Rosalita (Come Out Tonight)

Set II BIS #1 Born to Run

Detroit Medley

Whole Lotta Shakin' Goin' On - Cover di Big Maybelle

Tenth Avenue Freeze-Out

Quarter to Three - Cover di Gary “U.S.” Bonds