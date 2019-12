Noemi, niente Sanremo: "Non ho presentato un pezzo"

Amadeus ha già scelto i 22 Big che saranno in gara a Sanremo 2020: ma verranno annunciati solo il 6 gennaio su Rai1. Così alcuni cantanti si chiamano pubblicamente fuori dal toto-nomi di questi giorni.

L'ultima è Noemi, che su Twitter smentisce di essersi candidata: "Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del Festival di Sanremo. È un’esperienza meravigliosa che ha fatto parte del mio percorso e magari, farà parte del futuro, chissà...! Per ora in bocca al lupo ad Amadeus e a tutti gli artisti che parteciperanno", ha scritto la cantante. Precedentemente era circolata la notizia, riportata dal Messaggero, che Noemi fosse avesse presentato un pezzo di Moro, ma senza un album pronto. Anche Matteo Bocelli nei giorni scorsi si era chiamato fuori dal Festival. Non sarebbero entrati nel cast anche Michele Bravi, Paolo Vallesi, e Rocco Hunt.

Amadeus ha spiegato le sue scelte dicendo che "Con Baglioni c'è stata un'apertura alla musica ascoltata dai giovani. Non si poteva tornare indietro". Tra i papabili riportati da Il Messaggero, nel cast sarebbero presenti Anastasio, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Irene Grandi con una canzone firmata da Vasco Rossi, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Achille Lauro, Levante, Marco Masini, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga e Alberto Urso.

Ieri è stata invece confermata la presenza di Tiziano Ferro in tutte le serate del Festival, che comincia il 2 febbraio. Si ta trattando per portare Ultimo - l'anno scorso battuto da Mahmood - ma come superospite. Sarebbe la seconda presenza televisiva in pochi mesi per il cantante laziale, dopo la sua partecipazione, sempre come superospite nell'evento finale di X Factor. Ieri sera, nella puntata finale di Viva RaiPlay di Fiorello, era ospite Jovanotti, che ha confermato che non sarà al festival, come più volte ventilato dall'amico showman: "Sarò in viaggio, in quel periodo".